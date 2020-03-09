В Латвии зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

РИГА, 9 мар - РИА Новости. Три новых случая заражения новым типом коронавируса подтверждены в Латвии в понедельник, общее число заболевших в республике достигло шести человек, говорится в пресс-релизе Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
"В целом лабораторно подтверждено уже шесть случаев заболевания в Латвии", - говорится в сообщении ЦПКЗ.
Три новых случая заражения выявлены у пассажиров самолета Милан-Рига. Туристы вернулись в столицу Латвии 7 марта рейсом BT-630 авиакомпании airBaltic.
Ранее в Латвии были подтверждены три случая заболевания. Все заболевшие также прибыли в республику из Италии.
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