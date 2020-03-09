Иракские силовики уничтожили 25 террористов на севере страны

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Иракские силовики уничтожили 25 боевиков в районе Махмур в провинции Нейнава на севере страны, сообщает пресс-служба иракских органов безопасности.
"Управление по борьбе с терроризмом в координации с авиацией международной коалиции, совершив десантирование к югу Махмура… ликвидировало 25 террористов, а также уничтожило девять тоннелей и тренировочную базу", - говорится в заявлении пресс-службы в Facebook.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с группировкой, которая захватила около трети территории страны. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.