Ирак сообщил о переговорах по новому нефтяному соглашению

БАГДАД, 9 мар — РИА Новости. Иракские власти проводят переговоры с заинтересованными сторонами для достижения соглашения по стабилизации рынка на фоне прекращения сделки по ограничению добычи нефти, сообщил РИА Новости официальный представитель Миннефти страны Иракские власти проводят переговоры с заинтересованными сторонами для достижения соглашения по стабилизации рынка на фоне прекращения сделки по ограничению добычи нефти, сообщил РИА Новости официальный представитель Миннефти страны Асем Джихад

"Ирак сейчас проводит переговоры с заинтересованными сторонами для достижения нового соглашения, которое стабилизирует рынок нефти и положит конец падению цен на нефть. Предыдущее соглашение об ограничении добычи заканчивается в конце марта, мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны — члены ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернет баланс на мировой рынок нефти", — заявил Джихад.

По его словам, Ираку на данный момент "неразумно" поставлять дополнительные объемы нефти на мировой рынок, так как это приведет к дальнейшему падению цен на нее.

"Падение цен на нефть нанесет значительный вред, особенно странам-производителям", — подчеркнул Джихад.

"Иракская делегация приложила значительные усилия, чтобы сблизить точки зрения Саудовской Аравии и России на встрече ОПЕК в Вене несколько дней назад", — сообщил чиновник.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака в декабре 2019 года составлял 4,535 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака тогда был на уровне 3,875 миллиона баррелей в сутки.

Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля, когда истекут предыдущие договоренности, сделка перестанет существовать и никаких обязательств у ее участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК + продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве и бывшие партнеры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.