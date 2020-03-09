Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T16:51+0300
https://ria.ru/20200309/1568345161.html
Ирак сообщил о переговорах по новому нефтяному соглашению
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Ирак сообщил о переговорах по новому нефтяному соглашению

15:26 09.03.2020 (обновлено: 16:51 09.03.2020)
2967
© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
БАГДАД, 9 мар — РИА Новости. Иракские власти проводят переговоры с заинтересованными сторонами для достижения соглашения по стабилизации рынка на фоне прекращения сделки по ограничению добычи нефти, сообщил РИА Новости официальный представитель Миннефти страны Асем Джихад.
"Ирак сейчас проводит переговоры с заинтересованными сторонами для достижения нового соглашения, которое стабилизирует рынок нефти и положит конец падению цен на нефть. Предыдущее соглашение об ограничении добычи заканчивается в конце марта, мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны — члены ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернет баланс на мировой рынок нефти", — заявил Джихад.
Пункт обмена валют
13:34Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитики оценили падение цен на нефть и обвал курса рубля
По его словам, Ираку на данный момент "неразумно" поставлять дополнительные объемы нефти на мировой рынок, так как это приведет к дальнейшему падению цен на нее.
"Падение цен на нефть нанесет значительный вред, особенно странам-производителям", — подчеркнул Джихад.
"Иракская делегация приложила значительные усилия, чтобы сблизить точки зрения Саудовской Аравии и России на встрече ОПЕК в Вене несколько дней назад", — сообщил чиновник.
Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака в декабре 2019 года составлял 4,535 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака тогда был на уровне 3,875 миллиона баррелей в сутки.
Факел стационарной платформы компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
12:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал о самом негативном сценарии с ценами на нефть
Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля, когда истекут предыдущие договоренности, сделка перестанет существовать и никаких обязательств у ее участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве и бывшие партнеры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.
Нефтяные котировки ранее в понедельник обвалились на 30 процентов, обновив минимумы за четыре года, после развала соглашения ОПЕК+ и обещания Саудовской Аравии нарастить добычу и снизить нефтяные цены. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель, WTI — до 27,9 доллара. Сейчас цены на нефть теряют примерно 20 процентов.
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
13:53
Случаи резкого обрушения цен на нефть и их влияния на экономику
1880110
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАсем ДжихадОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияДинамика курсов валютИракЭкономика
Рекомендуем
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
В Алжире прокомментировали ситуацию с ценами на нефть
Добыча нефти
Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Акции американских нефтяных компаний упали на четверть
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в Вене
Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
Табличка на объекте Saudi Aramco
Акции Saudi Aramco по итогам торгов отыграли половину утреннего спада
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Цены на нефть отыграли треть утреннего падения
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Эксперт объяснил сдержанную реакцию золота на обвал рынка нефти
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Министр энергетики России Александр Новак
Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
Российский рубль и американский доллар
Курс рубля вновь незначительно снизился
Добыча нефти
Эксперт оценил вероятность падения стоимости нефти ниже $30 за баррель
Пункт обмена валют
Аналитики оценили падение цен на нефть и обвал курса рубля
Актриса Юлия Михалкова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве
"Не те мужики": в "Уральских пельменях" высмеяли уход Михалковой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Лента новостейМолния