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В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 1200 человек
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РИА Новости

В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 1200 человек

15:17 09.03.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
© AP Photo / Koji Sasahara
ТОКИО, 9 мар – РИА Новости. В Японии за сутки выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 1215 человек, еще два человека скончались, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK.
Наибольшее число заразившихся – на острове Хоккайдо (108 человек) и в префектуре Айти (85 человек). В Токио подтверждены 64 случая заражения, в префектуре Осака – 55. Число заражений внутри страны, по состоянию на вечер понедельника, составило 505 человек. Почти 700 человек из числа заразившихся коронавирусом - это члены экипажа или пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.
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Всего в Японии скончались 16 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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