Автоконцерны рассказали о влиянии курса рубля на цены на машины

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ситуация с курсом рубля негативно скажется на ценах на товары, связанные с импортом, но пока говорить, когда и насколько могут увеличиться цены на автомобили, преждевременно, заявили РИА Новости директор по маркетингу и связям с общественностью "ММС Рус" (официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России) Илья Никоноров и представитель Nissan в Ситуация с курсом рубля негативно скажется на ценах на товары, связанные с импортом, но пока говорить, когда и насколько могут увеличиться цены на автомобили, преждевременно, заявили РИА Новости директор по маркетингу и связям с общественностью "ММС Рус" (официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России) Илья Никоноров и представитель Nissan в России

"Безусловно, текущая ситуация с курсом рубля негативно отразится на ценообразовании продуктов, которые так или иначе связаны с импортом. На данный момент преждевременно говорить о том, насколько и когда цены будут изменены, нужно выждать и посмотреть, на каком уровне стабилизируется российский рубль", — сказал Никоноров в ответ на вопрос, ожидает ли компания роста цен на автомобили на фоне ситуации с рублем и планирует ли их увеличивать.

"Также немаловажным фактором является то, как поведут себя конкуренты: мало кто решится в текущей ситуации на безоглядное повышение цен", — добавил он.

"Мы не будем принимать скоропалительных решений. Будем смотреть за рынком. Только в случае дальнейшего роста бивалютной корзины и подъема цен конкурентами будет рассматриваться возможное повышение цен", — сообщил РИА Новости представитель Nissan в России.

В BMW же отметили, что будут вынуждены поднять цены, если ситуация с рублем не изменится. "Если такой курс зафиксируется на продолжительное время, то, конечно, мы будем вынуждены поднять цены", — сообщил собеседник агентства.