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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T16:05+0300
https://ria.ru/20200309/1568344795.html
Автоконцерны рассказали о влиянии курса рубля на цены на машины
https://cdn24.img.ria.ru/images/149317/03/1493170350_0:386:7360:4526_1036x0_80_0_0_ea7dbc11579e72b0070ca080430d75f9.jpg
РИА Новости

Автоконцерны рассказали о влиянии курса рубля на цены на машины

15:15 09.03.2020 (обновлено: 16:05 09.03.2020)
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© Fotolia / rh2010Покупка нового автомобиля в салоне
Покупка нового автомобиля в салоне
© Fotolia / rh2010
Покупка нового автомобиля в салоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ситуация с курсом рубля негативно скажется на ценах на товары, связанные с импортом, но пока говорить, когда и насколько могут увеличиться цены на автомобили, преждевременно, заявили РИА Новости директор по маркетингу и связям с общественностью "ММС Рус" (официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России) Илья Никоноров и представитель Nissan в России.
"Безусловно, текущая ситуация с курсом рубля негативно отразится на ценообразовании продуктов, которые так или иначе связаны с импортом. На данный момент преждевременно говорить о том, насколько и когда цены будут изменены, нужно выждать и посмотреть, на каком уровне стабилизируется российский рубль", — сказал Никоноров в ответ на вопрос, ожидает ли компания роста цен на автомобили на фоне ситуации с рублем и планирует ли их увеличивать.
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"Также немаловажным фактором является то, как поведут себя конкуренты: мало кто решится в текущей ситуации на безоглядное повышение цен", — добавил он.
"Мы не будем принимать скоропалительных решений. Будем смотреть за рынком. Только в случае дальнейшего роста бивалютной корзины и подъема цен конкурентами будет рассматриваться возможное повышение цен", — сообщил РИА Новости представитель Nissan в России.
В BMW же отметили, что будут вынуждены поднять цены, если ситуация с рублем не изменится. "Если такой курс зафиксируется на продолжительное время, то, конечно, мы будем вынуждены поднять цены", — сообщил собеседник агентства.
Курс рубля на рынке Forex в понедельник рухнул к доллару и евро после 30-процентного обвала на рынке нефти. По состоянию на 14:42 мск курс доллара составлял 74,88 рубля, евро — 85,50 рубля. При этом в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля.
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