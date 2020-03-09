В ЛНР заявили о провокациях со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Украинские силовики пытаются спровоцировать Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики на открытие огня, заявил в понедельник начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о двух обстрелах за сутки, в результате которых в подконтрольном ЛНР Фрунзе повреждены жилые дома. Народная милиция ЛНР обвинила Киев в попытках дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.
"Традиционно, в преддверии заседания контактной группы, которое состоится 11 марта в Минске, украинская сторона активизировала обстрелы территории республики с целью провоцирования подразделений Народной милиции на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - заявил Осадчий.
По его словам, все материалы по результатам обстрелов переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командиров бригад ВС Украины, с позиций которых в минувшие сутки велся огонь по территории республики.