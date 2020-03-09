Эксперт оценил вероятность падения стоимости нефти ниже $30 за баррель

"Стоимость нефти, вероятно, не опустится ниже 30 долларов за баррель и, возможно, уже близка к минимальному значению. В какой-то момент трейдеры почувствуют, что нефть слишком распродана, и начнут снова покупать", — сказал он.

По мнению эксперта, ситуация с низкими ценами на нефть окажет смешанное влияние на мировую экономику. В частности, она выгодна потребителям, но вот производители от нее, наоборот, пострадают. "Негативное влияние на на нефтяную отрасль и производителей в краткосрочном периоде окажется сильнее позитивного эффекта и замедлит мировую экономику до определенной степени", — поясняет Линч.