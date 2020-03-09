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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T19:11+0300
https://ria.ru/20200309/1568344343.html
Эксперт оценил вероятность падения стоимости нефти ниже $30 за баррель
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:247:3040:1957_1036x0_80_0_0_7bb9b2a356dc1588ac5fed53ef9d6557.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил вероятность падения стоимости нефти ниже $30 за баррель

15:02 09.03.2020 (обновлено: 19:11 09.03.2020)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
ТОКИО, 9 мар — РИА Новости. Стоимость нефти вряд ли упадет ниже 30 долларов за баррель, предел снижения, вероятно, уже достигнут, прокомментировал РИА Новости президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

"Стоимость нефти, вероятно, не опустится ниже 30 долларов за баррель и, возможно, уже близка к минимальному значению. В какой-то момент трейдеры почувствуют, что нефть слишком распродана, и начнут снова покупать", — сказал он.

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По мнению эксперта, ситуация с низкими ценами на нефть окажет смешанное влияние на мировую экономику. В частности, она выгодна потребителям, но вот производители от нее, наоборот, пострадают. "Негативное влияние на на нефтяную отрасль и производителей в краткосрочном периоде окажется сильнее позитивного эффекта и замедлит мировую экономику до определенной степени", — поясняет Линч.
Однако он ожидает, что страны ОПЕК+ вскоре придут к консенсусу и ответят на столь значительное падение цен, вернув Brent к близкому в 50 долларов за баррель значению в ближайшем будущем.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияBrentЭкономика
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