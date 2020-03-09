Эксперт оценил вероятность падения стоимости нефти ниже $30 за баррель

ТОКИО, 9 мар — РИА Новости. Стоимость нефти вряд ли упадет ниже 30 долларов за баррель, предел снижения, вероятно, уже достигнут, прокомментировал РИА Новости президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.
"Стоимость нефти, вероятно, не опустится ниже 30 долларов за баррель и, возможно, уже близка к минимальному значению. В какой-то момент трейдеры почувствуют, что нефть слишком распродана, и начнут снова покупать", — сказал он.
По мнению эксперта, ситуация с низкими ценами на нефть окажет смешанное влияние на мировую экономику. В частности, она выгодна потребителям, но вот производители от нее, наоборот, пострадают. "Негативное влияние на на нефтяную отрасль и производителей в краткосрочном периоде окажется сильнее позитивного эффекта и замедлит мировую экономику до определенной степени", — поясняет Линч.
Нефтяные котировки ночью обвалились более чем на 30 процентов на фоне новостей, что, по сути, сделка ОПЕК+ распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи. Это стало известно в пятницу, а в выходные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Баррель Brent дешевел до 31,38 доллара за баррель, WTI — до 27,9 доллара (минимумов за четыре года), а сейчас их падение составляет порядка 20 процентов.