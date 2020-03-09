Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" опубликовала запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из мужчин схватился за оружие и отошел от оппонента. После этого он открыл огонь, однако второй мужчина невозмутимо направился к стрелку и попытался отобрать оружие.
Очевидцы сообщили, что мужчина стрелял холостыми патронами.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что была стрельба. Сотрудники полиции проводят проверку.
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