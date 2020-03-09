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В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

14:58 09.03.2020 (обновлено: 16:59 09.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроверка температуры пассажиров в аэропорту Шереметьево
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Согласно результатам эпидемиологического расследования, все пациенты посещали Италию в последние две недели. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали зараженные, установлен.
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Кроме того, диагноз на Covid-19 подтвердился у жительницы Подмосковья, недавно прилетевшей из Цюриха.

"Женщина и ее семья продолжают находиться в изолированных боксах инфекционного отделения одной из больниц Московской области под наблюдением врачей. Заболевание протекает в легкой форме. <...> Был установлен круг контактных лиц на территории Московской области. У 36 человек взяты анализы на коронавирус", — уточняется в сообщении.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заражения инфекцией достигло 20 (двое граждан Китая, 17 россиян, вернувшихся из Италии, и один итальянец).

Эпидемия Covid-19

О первых случаях пневмонии неизвестного происхождения у жителей китайского города Ухань объявили в конце прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
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По данным на 9 марта, число зараженных по всему миру превысило 109 тысяч, умерли 3859 человек, выздоровели более 62 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и Германии.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Лоукостер "Победа" с 11 по 31 марта приостановит все рейсы в Италию. Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендуют отказаться от посещения стран, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Сами себе создали страшилку ! ((( Дети вообще не болеют, взрослые до 70 лет переносят как обычный ОРВИ, а старшего возраста и с тяжёлыми хроническими болезнями могут умереть. И всёравно смертность не выше обычного гриппа ! Чего панику поднимать и гробить экономику ?
9 марта, 17:36
yyyu55 yu55
800008
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