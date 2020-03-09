В Италии рассказали о работе зоны безопасности на севере страны

РИМ, 9 мар – РИА Новости, Александр Логунов. МВД Италии разъяснило положения правительственного декрета, который усиливает меры по предотвращению заражения коронавирусом на севере страны: нарушителям грозит арест до трех месяцев или штраф в 206 евро.

Область Ломбардия , где были выявлены основные очаги заражения, а также еще 14 северных провинций страны в циркуляре, который подписала глава МВД Италии Лучана Ламорджезе, названы зоной "усиленного сдерживания".

"Передвижение может осуществляться только в том случае, если оно мотивировано рабочими потребностями, ситуациями крайней необходимости или по состоянию здоровья. Их требуется удостоверить путем собственного заявления, которое также можно сделать на месте, заполнив формы, предоставленные полицией. Абсолютный запрет, который не допускает исключений, предусмотрен для лиц, подвергнутых карантину или имеющих положительный результат на вирус", - заявляет МВД. Достоверность предоставленных данных может быть проверена полицией.

В аэропортах внутри так называемой "оранжевой зоны" контроль вылетающих пассажиров будет включать не только проверку наличия билета, но и необходимой "самосертификации". Аналогичные проверки будут выполняться на рейсах, прибывающих в вышеупомянутые районы, за исключением транзитных пассажиров. Для вылетающих шенгенских и нешенгенских рейсов подтверждающая декларация будет запрашиваться только у проживающих на территории, подвергнутой ограничениям.

"При прибытии рейсов из зоны Шенгена и из-за ее пределов пассажиры должны обосновать цель поездки при въезде", - говорится в сообщении.

Директива также запрещает высадку пассажирам крупных круизных лайнеров в Венеции, которая тоже попала в список территорий "усиленного сдерживания".

На железнодорожных вокзалах будут организованы "пассажирские каналы на вход и на выход" для оперативного проведения санитарных проверок, в том числе при помощи термосканеров. Как и в случае авиасообщения, пассажиры должны будут иметь подтверждающие необходимость поездки документы.

Контроль за теми, кто передвигается на автомобиле, будет осуществляться на крупных объектах транспортной системы и "вдоль линий коммуникаций". На практике это означает, что полиция и карабинеры получат право останавливать машины как на автострадах, так и на обычных дорогах для проверки деклараций.