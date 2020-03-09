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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T19:14+0300
https://ria.ru/20200309/1568344041.html
В ГД назвали сроки роста цен на товары с импортными комплектующими
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1036x0_80_0_0_d1b3f02e02336fb4927bd4ebfb2f6278.jpg
РИА Новости

В ГД назвали сроки роста цен на товары с импортными комплектующими

14:52 09.03.2020 (обновлено: 19:14 09.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы России в Москве
Здание Государственной Думы России в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Цены на товары, при производстве которых используются импортные комплектующие, в течение двух-трех лет будут устойчиво расти после резкого обвала нефтяных котировок, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).
По его словам, рост цен будет зависеть от того, как долго продолжится падение рубля. Депутат добавил, что если рубль зафиксируется на новых уровнях, то цены на любые импортные товары вырастут.
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"Учитывая, что мы импортируем комплектующие для автомобилей, оборудование для производств, многие полуфабрикаты для производства пищевой продукции, компьютерный софт и многое другое, то цены будут расти опережающими темпами. Это вряд ли будет резкий скачок, но в течение двух-трех лет мы ощутим постоянный и устойчивый рост цен", — сказал Щапов РИА Новости.

Он добавил, что инфляция этого не покажет, но граждане "на своем кармане ощутят, как это было в 2015 и 2009 годах".
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30 процентов после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара (минимум с февраля 2016 года), WTI — до 27,9 доллара за баррель (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке: доллар дороже 75 рублей, евро — выше 86 рублей.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеМихаил ЩаповЦены на нефтьОПЕКBrentЭкономика
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