В ГД назвали сроки роста цен на товары с импортными комплектующими

"Учитывая, что мы импортируем комплектующие для автомобилей, оборудование для производств, многие полуфабрикаты для производства пищевой продукции, компьютерный софт и многое другое, то цены будут расти опережающими темпами. Это вряд ли будет резкий скачок, но в течение двух-трех лет мы ощутим постоянный и устойчивый рост цен", — сказал Щапов РИА Новости.