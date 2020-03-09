В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Коронавирус обнаружен у россиянина в ОАЭ , сообщает агентство WAM со ссылкой на Министерство здравоохранения ОАЭ.

Ранее в начале марта сообщалось, что коронавирус был найден у двоих россиян в ОАЭ, оба являются членами российской команды велогонщиков.

Сообщается, что в ОАЭ диагностированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых у россиянина.

Министерство также заявило, что коронавирус был обнаружен у четырех граждан ОАЭ и девяти граждан других государств, трое из которых являются итальянцами. По данным Минздрава, число случаев заражения коронавирусом в ОАЭ достигло 59.