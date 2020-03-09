В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Коронавирус обнаружен у россиянина в ОАЭ, сообщает агентство WAM со ссылкой на Министерство здравоохранения ОАЭ.
Ранее в начале марта сообщалось, что коронавирус был найден у двоих россиян в ОАЭ, оба являются членами российской команды велогонщиков.
Сообщается, что в ОАЭ диагностированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых у россиянина.
Министерство также заявило, что коронавирус был обнаружен у четырех граждан ОАЭ и девяти граждан других государств, трое из которых являются итальянцами. По данным Минздрава, число случаев заражения коронавирусом в ОАЭ достигло 59.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.