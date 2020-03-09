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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-09T14:45+0300
https://ria.ru/20200309/1568343622.html
Россия за сутки зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1036x0_80_0_0_efef4af1361c0d4a2e79061576be18bd.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии

14:45 09.03.2020
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центром по примирению проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Камишлия провинции Хасеке выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,9125 тонны, в населенном пункте Гадир-эль-Бустан провинции Эль-Кунейтра выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,0625 тонны.
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