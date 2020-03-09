Россия за сутки зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.