Россия за сутки зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Камишлия провинции Хасеке выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,9125 тонны, в населенном пункте Гадир-эль-Бустан провинции Эль-Кунейтра выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,0625 тонны.