В Москве погода побила рекорд тепла

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Рекорд тепла побит в Москве в понедельник, столбики термометров к 14.00 поднялись до плюс 11,3 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня к 14.00 часам на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки плюс 11,3, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года, когда в этот день метеорологи зафиксировали плюс 10", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что текущий понедельник станет последним рекордно теплым днем в первой декаде марта.
"Предстоящая неделя принесет с собой пасмурную, дождливую погоду, к концу недели – мощное похолодание, переход дождя в мокрый снег, сильный ветер, заморозки и гололедицу", - пояснил синоптик.