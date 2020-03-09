Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T14:42+0300
https://ria.ru/20200309/1568343538.html
В Москве погода побила рекорд тепла
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565173926_0:481:2785:2048_1036x0_80_0_0_e5e4e39b420625dc18fa96419649c761.jpg
РИА Новости

В Москве погода побила рекорд тепла

14:42 09.03.2020
704
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Рекорд тепла побит в Москве в понедельник, столбики термометров к 14.00 поднялись до плюс 11,3 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня к 14.00 часам на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки плюс 11,3, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года, когда в этот день метеорологи зафиксировали плюс 10", - сообщил Тишковец.
Прохожий во время дождя на Красной площади
11:31
В Москве во вторник выпадет около 30% от месячной номы осадков
Синоптик отметил, что текущий понедельник станет последним рекордно теплым днем в первой декаде марта.
"Предстоящая неделя принесет с собой пасмурную, дождливую погоду, к концу недели – мощное похолодание, переход дождя в мокрый снег, сильный ветер, заморозки и гололедицу", - пояснил синоптик.
402000
Обсудить 0
ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
Рекомендуем
Прохожий во время дождя на Красной площади
В Москве во вторник выпадет около 30% от месячной номы осадков
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Ветер в Москве
Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Москва
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Цены на нефть отыграли треть утреннего падения
Добыча нефти
Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть
Российский рубль и американский доллар
Курс рубля вновь незначительно снизился
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Лента новостейМолния