В Москве погода побила рекорд тепла

"Сегодня к 14.00 часам на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки плюс 11,3, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года, когда в этот день метеорологи зафиксировали плюс 10", - сообщил Тишковец.