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В Индонезии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 19
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РИА Новости

В Индонезии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 19

14:41 09.03.2020
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© Фото : Владимир ТрофименкоИндонезия
Индонезия
© Фото : Владимир Трофименко
Индонезия . Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Медики в Индонезии выявили в понедельник еще 13 случаев заражения новым коронавирусом, общее число заболевших достигло 19, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на минздрав.
Глава управления по контролю и профилактике заболеваний минздрава Индонезии Ахмад Юрианто сообщил, что двое из 13 новых заразившихся коронавирусом являются иностранными гражданами, однако не уточнил, из каких государств.
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Он также отметил, что семь пациентов заразились за пределами Индонезии, а шесть в пределах страны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайИндонезияВ мире
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