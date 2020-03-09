В Индонезии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 19

Глава управления по контролю и профилактике заболеваний минздрава Индонезии Ахмад Юрианто сообщил, что двое из 13 новых заразившихся коронавирусом являются иностранными гражданами, однако не уточнил, из каких государств.

Он также отметил, что семь пациентов заразились за пределами Индонезии, а шесть в пределах страны.