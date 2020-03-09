В Испании число случаев заражения коронавирусом приближается к 1000

Ранее в воскресенье сообщалось о 552 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса и 10 случаях с летальным исходом.

Врач предположил, когда коронавирус перестанет расползаться по миру

Врач предположил, когда коронавирус перестанет расползаться по миру

По данным издания, на сегодняшний день по меньшей мере 907 человек по всей стране заражены коронавирусом нового типа.