В Испании число случаев заражения коронавирусом приближается к 1000

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом коронавируса на территории Испании приближается к тысяче, от заболевания скончались 25 человек, сообщает газета Pais.
Ранее в воскресенье сообщалось о 552 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса и 10 случаях с летальным исходом.
По данным издания, на сегодняшний день по меньшей мере 907 человек по всей стране заражены коронавирусом нового типа.
При этом по информации мадридского совета по вопросам здравоохранения, в одном из крупнейших очагов заболевания в стране – в автономном сообществе Мадрид – число случаев инфицирования за сутки увеличилось в два раза, достигнув 436. Кроме того, количество скончавшихся в Мадриде составило 16 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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