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Черногория объявила в розыск бывшего почетного консула России
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РИА Новости

Черногория объявила в розыск бывшего почетного консула России

14:37 09.03.2020
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© РИА НовостиЭкс-почетный консул РФ в Черногории Боро Джукич в своем кабинете в городе Будва
Экс-почетный консул РФ в Черногории Боро Джукич в своем кабинете в городе Будва
© РИА Новости
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Черногории объявили в розыск бывшего почетного консула России в этой стране Боро Джукича, он ожидает свой арест по возвращению домой, заявил политик РИА Новости.
"Меня объявили в розыск, ожидается при моем возвращении в Черногорию мой арест", - сообщил Джукич РИА Новости. "При моем возвращении в Москву на следующей неделе я должен буду попросить у русских властей, у МИДа России консультацию по этому поводу, защиту", - уточнил он.
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Русские удостоверения на границе Сербии и Черногории

Национальная официальная газета Pobjeda в конце февраля сообщила, что пограничная полиция около 1.00 (3.00 мск) после полуночи 19 февраля на КПП Добраково на въезде из Сербии в Черногорию при досмотре пассажирского автобуса нашла пакет, содержащий 100 удостоверений Международной ассоциации полицейских (IPA). Водитель сообщил, что пакет передали ему в Белграде, чтобы он отдал его в Подгорице Боро Джукичу. На удостоверениях без номеров и имен с фотографиями было написано Russian sector, полиция задержала посылку. Около 4 часов утра Джукич позвонил водителю автобуса и узнал, что посылка задержана. После этого он прервал разговор, отключил телефон. Затем купил авиабилет и в тот же день вылетел в Россию, сообщила Pobjeda.
Главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич сообщил на брифинге 4 марта, что в отношении посылки проводится проверка. "Может быть, речь идет о преступной организации, а может быть – о попытке фальсификации удостоверений. Конкретно эти не поддельные, подлинные, но не имеют номеров", - заявил Катнич журналистам.
Сам политик считает, что дело о контрабанде - только повод, на самом деле черногорские власти недовольны его политической активностью. Джукич был противником вступления страны в НАТО, а сейчас активно выступает против черногорского закона о церковной собственности. Противники закона уверены, что власти будут изымать церковную собственность у канонической Сербской православной церкви и передавать ее непризнанной Черногорской православной церкви. Кроме того, Джукич сейчас регистрирует "Союз православных граждан Черногории".
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"Я все это (дело) связываю с русофобией черногорских властей… Эта афера раздута сатанистами евроатлантическими, которые консультируют нашего специального прокурора господина Катнича", - заявил Джукич РИА Новости. Сейчас Джукич находится в России - по его словам, он занимается рыбалкой на Камчатке.
Он опасается также, что "дело о контрабанде" будет раздуваться черногорскими властями по аналогии с делом о попытке вооруженного переворота в Черногории в 2016 году.
Высший суд Черногории 9 мая 2019 года огласил приговор по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) ради противодействия вступлению Черногории в НАТО. Различные тюремные сроки получили и остальные 12 обвиняемых. Осужденные вины не признают, дело называют сфабрикованным властями.

Полицейская ассоциация: Джукич не при чем

По данным письма генерал-лейтенанта милиции, президента московского регионального отделения Международной полицейской ассоциации Ивана Сардака (копия письма есть в распоряжении РИА Новости) его черногорским коллегам, задержанные сто кожаных портмоне со знаком IPA России предназначались для членов ассоциации из Московского региона. Портмоне были изготовлены в Сербии - москвичи посчитали, что изготовить портмоне на Балканах будет дешевле, чем в Москве, а качество их будет выше.
Духовенство и верующие сербской православной церкви в Подгорице перед рассмотрением закона о вероисповедании в парламенте
31 декабря 2019, 01:43Религия и мировоззрение
Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
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РоссияБоро ДжукичЧерногорияСербияВ мире
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