Черногория объявила в розыск бывшего почетного консула России

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Черногории объявили в розыск бывшего почетного консула России в этой стране Власти Черногории объявили в розыск бывшего почетного консула России в этой стране Боро Джукича , он ожидает свой арест по возвращению домой, заявил политик РИА Новости.

"Меня объявили в розыск, ожидается при моем возвращении в Черногорию мой арест", - сообщил Джукич РИА Новости. "При моем возвращении в Москву на следующей неделе я должен буду попросить у русских властей, у МИДа России консультацию по этому поводу, защиту", - уточнил он.

Русские удостоверения на границе Сербии и Черногории

Национальная официальная газета Pobjeda в конце февраля сообщила, что пограничная полиция около 1.00 (3.00 мск) после полуночи 19 февраля на КПП Добраково на въезде из Сербии в Черногорию при досмотре пассажирского автобуса нашла пакет, содержащий 100 удостоверений Международной ассоциации полицейских (IPA). Водитель сообщил, что пакет передали ему в Белграде, чтобы он отдал его в Подгорице Боро Джукичу. На удостоверениях без номеров и имен с фотографиями было написано Russian sector, полиция задержала посылку. Около 4 часов утра Джукич позвонил водителю автобуса и узнал, что посылка задержана. После этого он прервал разговор, отключил телефон. Затем купил авиабилет и в тот же день вылетел в Россию, сообщила Pobjeda.

Главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич сообщил на брифинге 4 марта, что в отношении посылки проводится проверка. "Может быть, речь идет о преступной организации, а может быть – о попытке фальсификации удостоверений. Конкретно эти не поддельные, подлинные, но не имеют номеров", - заявил Катнич журналистам.

Сам политик считает, что дело о контрабанде - только повод, на самом деле черногорские власти недовольны его политической активностью. Джукич был противником вступления страны в НАТО, а сейчас активно выступает против черногорского закона о церковной собственности. Противники закона уверены, что власти будут изымать церковную собственность у канонической Сербской православной церкви и передавать ее непризнанной Черногорской православной церкви. Кроме того, Джукич сейчас регистрирует "Союз православных граждан Черногории".

"Я все это (дело) связываю с русофобией черногорских властей… Эта афера раздута сатанистами евроатлантическими, которые консультируют нашего специального прокурора господина Катнича", - заявил Джукич РИА Новости. Сейчас Джукич находится в России - по его словам, он занимается рыбалкой на Камчатке.

Он опасается также, что "дело о контрабанде" будет раздуваться черногорскими властями по аналогии с делом о попытке вооруженного переворота в Черногории в 2016 году.

Высший суд Черногории 9 мая 2019 года огласил приговор по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым , приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) ради противодействия вступлению Черногории в НАТО. Различные тюремные сроки получили и остальные 12 обвиняемых. Осужденные вины не признают, дело называют сфабрикованным властями.

Полицейская ассоциация: Джукич не при чем