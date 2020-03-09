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Черный понедельник. Нефть и рубль рекордно рухнули
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РИА Новости

Черный понедельник. Нефть и рубль рекордно рухнули

15:25 09.03.2020 (обновлено: 15:50 09.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ООО "РН-Пурнефтегаз", дочернего предприятия ОАО "НК Роснефть", на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Максим Рубченко. Нефть Brent в понедельник обвалилась на 26,5% — до 33,27 доллара за баррель. Такого не было с 1991 года, когда США начали первую войну в Ираке. Рубль на международном рынке Forex пробил отметки 75 за доллар и 85 за евро. Обвал рынков — следствие развернувшейся в мире ценовой войны. В ответ на выход России из соглашения ОПЕК+ арабские страны объявили о наращивании нефтедобычи и снижении цен. Что будет дальше с котировками черного золота и валютным курсом — в материале РИА Новости.

Нефтяная война

Сырьевые и валютные рынки мира сегодня захлестнула волна паники: инвесторы распродают фьючерсы на нефть и валюты, сильно связанные с котировками черного золота. На международном рынке Forex рубль рухнул до 75 за доллар и 85 за евро.
В России — выходной, многие трейдеры в торгах не участвуют, так что на Московской бирже ситуация получше: доллар котируется в районе 68,6 рубля, евро — 77,5. Но завтра, когда все валютные спекулянты вернутся на рабочие места, российский рынок наверняка бросится догонять мировые площадки, и рубль усилит падение.
Обвал рынков — следствие кардинальных перемен на мировом нефтяном рынке. Заседание ОПЕК+ в пятницу не принесло договоренности о новом сокращении нефтедобычи. Более того, Россия и ОПЕК полностью отказались от координации действий.
Как уточнил министр энергетики России Александр Новак, до конца текущего месяца в силе соглашение об уменьшении объемов производства на 1,7 миллиона баррелей в сутки, а с 1 апреля все поступают по своему усмотрению.
Альянс ОПЕК+ возник в конце 2016 года, когда на фоне резкого падения нефтяных цен ОПЕК и еще десять стран во главе с Россией договорились о снижении нефтедобычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки. С тех пор соглашение с небольшими изменениями продлевалось ежеквартально.
В феврале, когда аналитики заговорили о том, что эпидемия коронавируса способна резко ослабить спрос на топливо, Саудовская Аравия предложила уменьшить добычу еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Предполагалось, что треть этого объема обеспечит Россия. Александр Новак на прошлой неделе сказал, что считает это неоправданным и выразил готовность продлить действующую сделку.
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Компромисса так и не достигли, и нефтяной альянс распался. Те, кто в него входил, начали ценовую войну между собой. В субботу вечером руководство саудовской Saudi Aramco уведомило о снижении с апреля стоимости поставок в США на семь долларов за баррель, в страны Северной Европы — на восемь долларов, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии — на шесть.
Как отмечает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя властей Саудовской Аравии, это "элемент агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка".
После такого шага Saudi Aramco цены обвалились. В воскресенье стоимость фьючерса на Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 31,02 доллара за баррель.

Рубль пошел за нефтью

В последние два года российская валюта гораздо слабее реагировала на колебания нефтяных рынков, чем раньше. Так, в январе из-за эпидемии коронавируса баррель Brent подешевел на девять процентов — с 66,6 до 60,7 доллара, а российская Urals — на 13%, с 66,3 до 57,8, однако рубль потерял меньше процента — за месяц доллар вырос с 62,01 до 62,6 рубля.
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Тем не менее зависимость сохранилась: по оценкам аналитиков, при устойчивом падении котировок нефти на десять процентов рубль слабеет на три процента. Таким образом, при 40 долларах за баррель средний курс доллара — 74 рубля, при тридцати — около 84 рублей.
Однако в условиях паники на рынках чувствительность рубля к нефтяным котировкам может оказаться такой же, как и до введения "бюджетного правила".
Все зависит от ожиданий относительно нефтяных цен. Самый пессимистичный сценарий выдвинул аналитик IHS Markit Роджер Диван: 17-18 долларов за баррель, двадцатилетний минимум. Тогда рубль может упасть и до 90 за доллар.

Без паники

Однако пока рынок к столь масштабному обрушению не готов, да и панические настроения постепенно стихают. На лондонской бирже ICE за последние три часа майский фьючерс Brent прибавил почти три доллара — до 36,7 за бочку.
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Российские финансовые власти предпринимают активные усилия, чтобы не допустить паники на отечественных биржах. Центробанк сегодня приостановил покупку валюты на внутреннем рынке на тридцать дней.
"Это решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", — проинформировал регулятор.
Подчеркивается, что "Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности".
Российское Министерство финансов, в свою очередь, выпустило сообщение "О механизме бюджетного правила при снижении цен на нефть ниже базового уровня", в котором говорится, что накопленных средств Фонда национального благосостояния хватит для покрытия выпадающих доходов при цене нефти 25-30 долларов за баррель.
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"Опасения относительно значительного сокращения потребления энергоносителей вследствие замедления мировой экономики и сокращения транспортных потоков привели к снижению цен на нефть марки Urals ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом", — отмечается в документе.
Минфин объясняет, что и в случае устойчиво низких цен ликвидные активы ФНБ гарантируют исполнение всех обязательств государства и сохранение макроэкономической и финансовой стабильности.
"По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллиона рублей (150,1 миллиарда долларов США), или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении шести-десяти лет", — указывает ведомство.
Нефтяные и валютные рынки по всему миру обвалились сильнее самых мрачных прогнозов. Это может заставить Россию и ОПЕК вернуться к поискам компромисса. Надежду на это дает и заявление Александра Новака, который сказал в пятницу, что "Россия и ОПЕК договорились продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной на июльской встрече в Вене".
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Saudi AramcoUralsЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаАлександр НовакBrentЭкономика
Популярные комментарии
Наверное это не было главной целью, но подтолкнуть западную финансовую систему к обрыву самое время, такой хрупкой она не была никогда, все звёзды сошлись
9 марта, 15:43
Андрей Дашков
1850009
Три раза команда Путина отвязывала курс доллар/рубль от стоимости нефти: — первый раз в 2008; — второй — в 2014; — третий — в 2018. С третьего раза у них всё получилось — подтверждение этого в сегодняшних курсах. «Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения!»
9 марта, 16:28
МДМалик Дримаев
2020105
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