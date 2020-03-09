В Иране число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч человек

ТЕГЕРАН, 9 мар – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране превысило 7 тысяч случаев, жертв уже 237, почти 2,4 тысячи выздоровели, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.
"За прошедший день удалось установить 595 новых случаев заболевания коронавирусом в стране, число заболевших возросло до 7161 человека. К настоящему моменту поправились 2394 человека", - написал он в Twitter.
"За прошедшие 24 часа 43 больных коронавирусом скончались, всего погибших – 237" - добавил советник министра.
Днем ранее официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур сообщал о наблюдавшейся тенденции к уменьшению новых случаев заражения коронавирусом. Если 6 марта Иран зафиксировал рекордные 1234 новых случая, то накануне было установлено 743, а сегодня уже 595.
В то же время в воскресенье был резкой скачок числа жертв – вплоть до 49 (21 погибший был максимумом вплоть до 8 марта).
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Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, в том числе отменили занятия в учебных заведениях вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы.
По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности перенесены футбольные игры на более поздний срок.
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В Иране также ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничная молитва была отменена, регламентировано посещение шиитских святынь.