Современный подъемник в любой подъезд

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Выход на улицу для людей с инвалидностью перестает быть смертельным аттракционом. Достаточно обращения в МФЦ или на портале госуслуг, и в вашем подъезде установят современный подъемник, а лестница перестанет быть проблемой.