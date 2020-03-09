2020-03-09T14:29+0300
2020-03-09T14:29+0300
https://ria.ru/20200309/1568343010.html
Современный подъемник в любой подъезд
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РИА Новости
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РИА Новости
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Современный подъемник в любой подъезд
Выход на улицу для людей с инвалидностью перестает быть смертельным аттракционом. Достаточно обращения в МФЦ или на портале госуслуг, и в вашем подъезде установят современный подъемник, а лестница перестанет быть проблемой.
2020-03-09T14:29+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=21646805&type=mp4
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Современный подъемник в любой подъезд
Выход на улицу для людей с инвалидностью перестает быть смертельным аттракционом. Достаточно обращения в МФЦ или на портале госуслуг, и в вашем подъезде установят современный подъемник, а лестница перестанет быть проблемой.