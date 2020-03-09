В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 16 человек

ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом Польше с вечера воскресенья возросло на 5 человек - COVID-19 диагностирован у 16 пациентов, заявил журналистам министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский

По состоянию на вечер воскресенья коронавирус был подтвержден у 11 человек.

"На сегодняшний день мы имеем формально подтвержденных уже 16 случаев заражения коронавирусом", - сказал Шумовский.

Коронавирус был диагностирован у жителей различных городов Польши – в Ратиборе, Оструде, Щецине, Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Зеленой Гуре. Все они ранее находились под наблюдением медиков.

По данным Шумовского, более 170 человек в Польше находятся в больницах с подозрением на коронавирус, более 4 тысяч находятся на домашнем карантине.

При этом министр ожидает значительного роста количества зараженных в ближайшее время. "Мы ожидаем, что рост в Польше в ближайшие дни будет очень большой", - сказал Шумовский.

Он призвал людей, находящихся на карантине, не нарушать режим и не выходить из дома. "Мы знаем, что такие случаи были в Италии", - сказал министр.