В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 16 человек

ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Польше с вечера воскресенья возросло на 5 человек - COVID-19 диагностирован у 16 пациентов, заявил журналистам министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.
По состоянию на вечер воскресенья коронавирус был подтвержден у 11 человек.
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"На сегодняшний день мы имеем формально подтвержденных уже 16 случаев заражения коронавирусом", - сказал Шумовский.
Коронавирус был диагностирован у жителей различных городов Польши – в Ратиборе, Оструде, Щецине, Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Зеленой Гуре. Все они ранее находились под наблюдением медиков.
По данным Шумовского, более 170 человек в Польше находятся в больницах с подозрением на коронавирус, более 4 тысяч находятся на домашнем карантине.
При этом министр ожидает значительного роста количества зараженных в ближайшее время. "Мы ожидаем, что рост в Польше в ближайшие дни будет очень большой", - сказал Шумовский.
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Он призвал людей, находящихся на карантине, не нарушать режим и не выходить из дома. "Мы знаем, что такие случаи были в Италии", - сказал министр.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.