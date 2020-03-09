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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T17:19+0300
https://ria.ru/20200309/1568342846.html
Курс рубля вновь незначительно снизился
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:65:3127:1824_1036x0_80_0_0_75db6b064e729b86d9d8c2655b381c31.jpg
РИА Новости

Курс рубля вновь незначительно снизился

14:29 09.03.2020 (обновлено: 17:19 09.03.2020)
102638
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
По состоянию на 17:05 (мск) один доллар равняется 74,33 рубля, евро — 85,05 рубля. При этом ранее евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля.
Пункт обмена валют
13:34Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитики оценили падение цен на нефть и обвал курса рубля
Цены на нефть обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, майский фьючерс марки Brent, по данным на утро 9 марта, упал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель, а апрельский фьючерс WTI — на 31,35%, до 28,33 доллара. Позднее марки Brent и WTI отыграли треть падения.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
Флаг на здании Центрального банка РФ
13:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Меры Центробанка снизят глубину падения рубля, считает эксперт
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Обсудить 111
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаСаудовская АравияBrentЭкономика
Популярные комментарии
Я считаю, что это хороший повод уволить набиульшу. Достала ! Ставку не снижала 5 лет спокойных, а теперь проспала араку на рубль ! Резервов полно, баланс положительный, а рубль упал как будто мы мозамбик (((
9 марта, 15:13
yyyu55 yu55
1501323215
Не, не так как вещал из Роснефти "Однако, здравствуйте!" , а по народному - "Здравствуй поппа, Новый Год!"
9 марта, 15:22
Сергей Свой
731102011
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