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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T19:29+0300
https://ria.ru/20200309/1568342380.html
Обвал рынков будет среднесрочным, заявили в РВК
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568332616_0:257:3152:2030_1036x0_80_0_0_6a65ed42fc8f5d4a0d08271163dd5b1c.jpg
РИА Новости

Обвал рынков будет среднесрочным, заявили в РВК

14:06 09.03.2020 (обновлено: 19:29 09.03.2020)
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© AP Photo / Rick RycroftМужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
© AP Photo / Rick Rycroft
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Обвал мировых рынков будет среднесрочным, потери в курсах валют компенсируются в течение года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора — инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов.
Мировые цены на нефть — основной продукт российского экспорта — в понедельник обвалились более чем на 30 процентов после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок замедлилось до примерно 20 процентов. Курсы доллара и евро на Forex в понедельник подскакивали выше 75 рублей и 86 рублей соответственно.
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"Мы рассчитываем, что обвал будет носить среднесрочный характер и основные потери в курсах валют и производственных цепочках будут компенсированы внутри года", — сказал Басов.

"Такого рода волатильность почти не влияет на венчурный рынок, где жизненный цикл продукта — компании — измеряется годами. Рублевая природа затрат российской венчурной индустрии повышает ее конкурентоспособность на мировом рынке и увеличивает привлекательность компаний с экспортной выручкой, а таких в стране немало. Если говорить о долгосрочных эффектах, то текущий кризис, связанный с пандемией коронавируса, демонстрирует уязвимость экономических связей, негибкость логистических цепочек, потребность в эффективном дистанционном взаимодействии, что порождает широкие возможности для новых сервисов и форматов ведения бизнеса, а в данных направлениях российские разработчики традиционно сильны", — добавил Басов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияРоссийская венчурная компанияСаудовская АравияНефтьЭкономика
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