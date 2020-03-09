Обвал рынков будет среднесрочным, заявили в РВК

"Мы рассчитываем, что обвал будет носить среднесрочный характер и основные потери в курсах валют и производственных цепочках будут компенсированы внутри года", — сказал Басов.

"Такого рода волатильность почти не влияет на венчурный рынок, где жизненный цикл продукта — компании — измеряется годами. Рублевая природа затрат российской венчурной индустрии повышает ее конкурентоспособность на мировом рынке и увеличивает привлекательность компаний с экспортной выручкой, а таких в стране немало. Если говорить о долгосрочных эффектах, то текущий кризис, связанный с пандемией коронавируса, демонстрирует уязвимость экономических связей, негибкость логистических цепочек, потребность в эффективном дистанционном взаимодействии, что порождает широкие возможности для новых сервисов и форматов ведения бизнеса, а в данных направлениях российские разработчики традиционно сильны", — добавил Басов.