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Премьер-министр Судана рассказал о своем состоянии после покушения
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РИА Новости

Премьер-министр Судана рассказал о своем состоянии после покушения

14:02 09.03.2020 (обновлено: 17:09 09.03.2020)
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© REUTERS / Mohamed Nureldin AbdallahПоврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
Поврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
Поврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Судана Абдалл Хамдук заявил после произошедшего на него в понедельник покушения, что с ним все в порядке.

"Заверяю суданский народ, что со мной все хорошо, здоровье в полном порядке. То, что произошло, не остановит путь перемен", - написал Хамдук в Twitter.

Ранее пресс-служба суданского премьера заявила, что здоровье Хамдука в норме после сообщения гостелевидения о попытке покушения на его автоколонну. По данным СМИ, нападение произошло в районе Кобар в суданской столице Хартуме.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок
14:51
Случаи покушений на первых лиц государств в мире в 2001-2020 годах
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Абдалла ХамдокАбдалла ХамдукСуданВ мире
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