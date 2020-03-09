Премьер-министр Судана рассказал о своем состоянии после покушения

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Судана Абдалл Хамдук заявил после произошедшего на него в понедельник покушения, что с ним все в порядке.
"Заверяю суданский народ, что со мной все хорошо, здоровье в полном порядке. То, что произошло, не остановит путь перемен", - написал Хамдук в Twitter.
Ранее пресс-служба суданского премьера заявила, что здоровье Хамдука в норме после сообщения гостелевидения о попытке покушения на его автоколонну. По данным СМИ, нападение произошло в районе Кобар в суданской столице Хартуме.