В АКОРТ оценили влияние курсов валют на отпускные цены производителей

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на Forex после 30-процентного обрушения цен на нефть — доллар превышал 75 рублей, евро — 86 рублей. Сейчас доллар торгуется в районе 74,5 рубля, евро — 85,02 рубля.

АКОРТ указывает, что 95-100 процентов продуктов по основным категориям в супермаркетах поставляются российскими производителями. "Изменение курсов валют может повлиять на их отпускные цены, например, изменятся цены на топливо или на запасные части для импортных машин или оборудования", — сказали в ассоциации.