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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T19:26+0300
https://ria.ru/20200309/1568342008.html
В АКОРТ оценили влияние курсов валют на отпускные цены производителей
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/15/1562141504_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_2b2c404d77101f9bd35bd08a45925234.jpg
РИА Новости

В АКОРТ оценили влияние курсов валют на отпускные цены производителей

14:23 09.03.2020 (обновлено: 19:26 09.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупатели в одном из гипермаркетов. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Абсолютное большинство продуктов основных категорий в российских магазинах — отечественного производства, однако изменение курсов валют может повлиять на отпускные цены производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети).
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на Forex после 30-процентного обрушения цен на нефть — доллар превышал 75 рублей, евро — 86 рублей. Сейчас доллар торгуется в районе 74,5 рубля, евро — 85,02 рубля.
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АКОРТ указывает, что 95-100 процентов продуктов по основным категориям в супермаркетах поставляются российскими производителями. "Изменение курсов валют может повлиять на их отпускные цены, например, изменятся цены на топливо или на запасные части для импортных машин или оборудования", — сказали в ассоциации.

"В случае, если производители повысят отпускные цены, они вырастут и в розничной торговле", — добавили в АКОРТ.

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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеДинамика курсов валютАссоциация компаний розничной торговлиЭкономика
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