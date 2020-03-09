Главный индекс египетской биржи просел почти на 8%

Ведущий фондовый индекс EGX30, учитывающий акции 30 компаний с наибольшей капитализацией, при открытии составлял 11849 пунктов, а по состоянию на 12:20 (13:20 мск) — 10919. Таким образом, падение составило 7,83 процента, свидетельствует сайт биржи.