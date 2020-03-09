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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T19:31+0300
https://ria.ru/20200309/1568341769.html
Главный индекс египетской биржи просел почти на 8%
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568332774_0:0:2728:1534_1036x0_80_0_0_52762d4fe490eb69aaab51e84533b496.jpg
РИА Новости

Главный индекс египетской биржи просел почти на 8%

13:49 09.03.2020 (обновлено: 19:31 09.03.2020)
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© AP Photo / Kamran JebreiliСитуация на фондовых биржах
Ситуация на фондовых биржах
© AP Photo / Kamran Jebreili
Ситуация на фондовых биржах. Архивное фото
КАИР, 9 мар — РИА Новости. Главный индекс египетской фондовой биржи просел почти на восемь процентов с начала торгов в понедельник, свидетельствуют данные на сайте биржи.
Ведущий фондовый индекс EGX30, учитывающий акции 30 компаний с наибольшей капитализацией, при открытии составлял 11849 пунктов, а по состоянию на 12:20 (13:20 мск) — 10919. Таким образом, падение составило 7,83 процента, свидетельствует сайт биржи.
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За время торгов упали в стоимости акции 119 компаний, выросли акции лишь четырех. Цена акций 36 компаний осталась без изменений.
Индекс EGX70 упал на 4,75 процента, индекс EGX100 — на 5,4 процента.
Местные СМИ связывают падение индекса биржи с сообщением Минздрава страны о первом погибшем от коронавируса — 60-летнем гражданине ФРГ и с влиянием общей ситуации на мировых финансовых рынках.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеДинамика курсов валютГерманияЕгипетЭкономика
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