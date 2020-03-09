СМИ: один из сотрудников парижского Disneyland заразился коронавирусом

ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 выявлен среди сотрудников парижского Disneyland, сообщает в понедельник газета Parisien.
Речь идёт о сотруднике ночной бригады технического обслуживания, который не вступал в контакт с посетителями парка. О том, что анализы сотрудника на коронавирус положительны, стало известно накануне вечером. Коллег заболевшего, число которых не называется, просили оставаться на карантине.
К настоящему времени РИА Новости не удалось получить комментарий представителей Disneyland.
Ранее в начале марта представитель парка сообщил РИА Новости, что распространение вируса не внесло никаких коррективов в работу Disneyland.
По последним данным, число заразившихся во Франции составляет 1126 человек. Жертвами заболевания стали 19 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса