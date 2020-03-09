СМИ: один из сотрудников парижского Disneyland заразился коронавирусом

Речь идёт о сотруднике ночной бригады технического обслуживания, который не вступал в контакт с посетителями парка. О том, что анализы сотрудника на коронавирус положительны, стало известно накануне вечером. Коллег заболевшего, число которых не называется, просили оставаться на карантине.