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Иран из-за коронавируса отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных
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РИА Новости

Иран из-за коронавируса отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных

13:38 09.03.2020 (обновлено: 13:39 09.03.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziЛюди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мар – РИА Новости. Иран не намерен возвращать в тюрьмы 70 тысяч заключенных, временно отпущенных на свободу из-за коронавируса, пока нет угрозы безопасности обществу, сообщил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси.

"Освобождение заключенных продолжится до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу", - цитирует агентство Mizan Online Раиси, подтвердившего, что судебные власти Ирана ранее выпустили из тюрем примерно 70 тысяч заключенных.

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О временном освобождении порядка 54 тысяч заключенных, комментируя вопрос о здравоохранении в тюрьмах в свете распространения по стране коронавируса, ранее сообщал официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
В Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 6566 случаев заражения коронавирусом, при этом 2134 человека выздоровели, 194 погибли. В Исламской Республике не осталось ни одной провинции, где не был бы зафиксирован коронавирус.
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