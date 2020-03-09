Иран из-за коронавируса отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных

"Освобождение заключенных продолжится до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу", - цитирует агентство Mizan Online Раиси, подтвердившего, что судебные власти Ирана ранее выпустили из тюрем примерно 70 тысяч заключенных.

В Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксировано 6566 случаев заражения коронавирусом, при этом 2134 человека выздоровели, 194 погибли. В Исламской Республике не осталось ни одной провинции, где не был бы зафиксирован коронавирус.