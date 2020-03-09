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В Сочи проводят проверку после драки мужчин в женских платьях в ТЦ
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РИА Новости

В Сочи проводят проверку после драки мужчин в женских платьях в ТЦ

13:30 09.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
СОЧИ, 9 мар - РИА Новости. Полиция проводит проверку после массовой драки мужчин в женских платьях и на каблуках в торговом центре в Сочи, решается вопрос о наказании зачинщика, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По его словам, массовая драка произошла 7 марта. В одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео инцидента, где видно, как в торговом центре "Моремолл" дерутся несколько мужчин. При этом часть дерущихся одеты в женские платья и туфли на каблуках.
"По факту драки был зарегистрирован материал. Участники конфликта задержаны. Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о привлечении зачинщика к административной ответственности", - пояснил представитель ведомства.
Он не уточнил, сколько человек участвовали в драке.
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СочиКраснодарский крайПроисшествия
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