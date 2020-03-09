В Сочи проводят проверку после драки мужчин в женских платьях в ТЦ

"По факту драки был зарегистрирован материал. Участники конфликта задержаны. Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о привлечении зачинщика к административной ответственности", - пояснил представитель ведомства.

Он не уточнил, сколько человек участвовали в драке.