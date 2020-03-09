В Сочи проводят проверку после драки мужчин в женских платьях в ТЦ

СОЧИ, 9 мар - РИА Новости. Полиция проводит проверку после массовой драки мужчин в женских платьях и на каблуках в торговом центре в Сочи, решается вопрос о наказании зачинщика, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По его словам, массовая драка произошла 7 марта. В одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео инцидента, где видно, как в торговом центре "Моремолл" дерутся несколько мужчин. При этом часть дерущихся одеты в женские платья и туфли на каблуках.
"По факту драки был зарегистрирован материал. Участники конфликта задержаны. Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о привлечении зачинщика к административной ответственности", - пояснил представитель ведомства.
Он не уточнил, сколько человек участвовали в драке.