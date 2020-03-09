Цены на нефть отыграли треть утреннего падения

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30 процентов утреннего обвала, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:42 (мск) майский фьючерс марки Brent снизился на 20,41%, до 36,03 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 21,58%, до 32,37 доллара.
Это спровоцировало снижение курса российской национальной валюты: сейчас доллар торгуется по 74 рубля, евро — по 85 рублей.
Срыв сделки ОПЕК+
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.