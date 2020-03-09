Меры Центробанка снизят глубину падения рубля, считает эксперт

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Остановка Остановка ЦБ покупок валюты для Минфина снизит глубину падения рубля, но, возможно, регулятор готовит и интервенции для широкомасштабной поддержки нацвалюты, рассказал РИА Новости аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Мировые цены на нефть - основной продукт российского экспорта - в понедельник обвалились более чем на 30% после распада альянса ОПЕК + и снятия ограничений по добыче. Саудовская Аравия , по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок замедлилось до примерно 20%. Курсы доллара и евро на Forex взлетели выше 75 рублей и 86 рублей соответственно.

На этом фоне ЦБ объявил о решении в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила; оно распространяется как на регулярные покупки, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Решение о возобновлении операций будет приниматься с учетом ситуации на финансовых рынках в течение марта, пояснили в ЦБ.

"На этом фоне решение ЦБ остановить покупку валюты вполне оправдано. Но этого может оказаться недостаточно, поэтому регулятор заранее оставляет за собой право "задействовать другие инструменты". Данное заявление можно рассматривать как подготовку к интервенции на валютном рынке с целью широкомасштабной поддержки рубля. Сам по себе факт остановки покупок позволит рублю снизить глубину падения", - говорит аналитик.

"ЦБ в рамках реализации бюджетного правила закупает ежедневно валюту на сумму от 10 до 30 миллиардов рублей, что составляет порядка 10% объемов торгов. Уход этого объема снизит спрос на доллар и евро и повысит спрос на рубль. Не исключено, что регулятор примет и другие меры, в том числе ограничения для банков на доступ к рублевой ликвидности, чтобы не допустить ее перевода в валюту", - добавил эксперт.

Ранее в понедельник Минфин РФ напомнил о действующем в России механизме бюджетного правила, защищающем бюджет и рубль от резких колебаний нефтяных цен на рынке. В случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые, согласно механизму бюджетного правила, финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке.