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Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
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РИА Новости

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

13:16 09.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Один сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе был заражен коронавирусом во время визита на север Италии, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.
"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, получил положительный результат на COVID-19", - говорится в документе.
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Сообщается, что заболевший лечится дома, все его сослуживцы, которые могли контактировать с заболевшим, также помещены на домашний карантин.
Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере два сотрудника институтов ЕС в Брюсселе также были заражены коронавирусом.
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