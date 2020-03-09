В Киргизии задержали женщину, сообщившую о "минировании" посольства РФ

Как сообщается, 6 марта в дежурную часть ГКНБ поступила информация, что в консульском отделе посольства РФ якобы заложено взрывное устройство. На место оперативно выехала группа специалистов ГКНБ, территория была оцеплена, персонал диппредставительства эвакуирован. В ходе осмотра здания и прилегающей территории взрывное устройству не обнаружили.
© Фото : пресс-служба ГКНБЗадержанная подозреваемая в телефонном терроризме
© Фото : пресс-служба ГКНБ
Задержанная подозреваемая в телефонном терроризме
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий ГНКБ установлена и задержана гражданка Киргизии М.Т.К., 1974 г.р. Установлено, что М.Т.К. отправила анонимное сообщение из хулиганских побуждений", - заявил представитель пресс-службы.
В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.