В Киргизии задержали женщину, сообщившую о "минировании" посольства РФ

Как сообщается, 6 марта в дежурную часть ГКНБ поступила информация, что в консульском отделе посольства РФ якобы заложено взрывное устройство. На место оперативно выехала группа специалистов ГКНБ, территория была оцеплена, персонал диппредставительства эвакуирован. В ходе осмотра здания и прилегающей территории взрывное устройству не обнаружили.