Филиппины ввели режим ЧС в области здравоохранения из-за коронавируса

"Все правительственные ведомства и местные администрации обязаны оказывать всестороннюю помощь, сотрудничать и мобилизовать необходимые ресурсы для своевременного принятия серьезных, срочных и надлежащих мер по реагированию и по сдерживанию и устранению угрозы COVID-19, не допуская промедлений", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте администрации президента.