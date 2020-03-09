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Филиппины ввели режим ЧС в области здравоохранения из-за коронавируса
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РИА Новости

Филиппины ввели режим ЧС в области здравоохранения из-за коронавируса

13:12 09.03.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaФилиппины
Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что общее число заболевших коронавирусом на Филиппинах достигло 10 человек.
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"Все правительственные ведомства и местные администрации обязаны оказывать всестороннюю помощь, сотрудничать и мобилизовать необходимые ресурсы для своевременного принятия серьезных, срочных и надлежащих мер по реагированию и по сдерживанию и устранению угрозы COVID-19, не допуская промедлений", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте администрации президента.
Согласно указу, к борьбе с угрозой распространения коронавируса будут также привлечены силы национальной полиции Филиппин и других правоохранительных служб.
Филиппинское издание Philippine Daily Inquirer отмечает, что Дутерте подписал указ спустя несколько часов после того, как официальные лица из министерства здравоохранения сообщили ему, что количество случаев заражения в стране достигло 10.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаРодриго ДутертеХубэйВОЗКитайФилиппиныВ мире
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