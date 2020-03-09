Европейские биржи обвалились после падения цен на нефть

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Основные фондовые индексы Европы продолжили падение, свидетельствуют данные площадок.
Утром на открытии спад достигал 9%, но затем замедлился, превышая при этом 5,5%.
По состоянию на 12.37 мск британский индекс FTSE 100 снизился на 6,27%, немецкий DAX — на 5,84%, французский CAC 40. Падение итальянского FTSE MIB достигло 9% против утренних 2%.
В понедельник цены на нефть обвалились на 30%. Причиной стал срыв сделки в рамках ОПЕК+ и, как следствие, снятие с 1 апреля ограничений по добыче. В России это уже повлекло за собой падение курса рубля: до 74 рублей за доллар и до 85 — за евро.