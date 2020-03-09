Европейские биржи обвалились после падения цен на нефть

В понедельник цены на нефть обвалились на 30%. Причиной стал срыв сделки в рамках ОПЕК+ и, как следствие, снятие с 1 апреля ограничений по добыче. В России это уже повлекло за собой падение курса рубля: до 74 рублей за доллар и до 85 — за евро.