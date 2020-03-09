Эксперт: стоимость биткоина может вернуться к росту в ближайшую неделю

Ранее в понедельник стоимость биткоина опустилась более чем на 11% и достигала значения 7675 долларов на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance Binance. По состоянию на 12.10 мск, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,07%, до 7,957 тысячи долларов. На Binance биткоин падает в цене на 8,7%, достигая 7,966 тысячи долларов.