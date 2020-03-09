Эксперт: стоимость биткоина может вернуться к росту в ближайшую неделю

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. После резкого падения вместе с обвалом на других рынках в мире в понедельник стоимость биткоина может вернуться к росту на текущей неделе, заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
Ранее в понедельник стоимость биткоина опустилась более чем на 11% и достигала значения 7675 долларов на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance Binance. По состоянию на 12.10 мск, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,07%, до 7,957 тысячи долларов. На Binance биткоин падает в цене на 8,7%, достигая 7,966 тысячи долларов.
Такое падение цены криптовалюты находится в общем русле сегодняшних обвалов мировых рынков. Так, стоимость нефти снижалась более чем на 30%, основные европейские фондовые индексы открылись удешевлением на 6-9%.
"Рынки в панике, но я думаю, что в ближайшее время возможен отскок. Может быть в ближайшую неделю", - сказал Гусейнов.
"По-моему мнению, биткоин сейчас ведёт себя скорее как рисковый актив. Его корреляция с американскими индексами акций больше, чем с золотом. Думаю, это (снижение цены криптовалюты - ред.) связано с тем, что в биткоине присутствуют институциональные инвесторы. Для них криптовалюта по определению рисковый актив", - пояснил он.