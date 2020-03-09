В Чехии из-за коронавируса запретили посещать больницы

ПРАГА, 9 мар – РИА Новости. В связи с распространением коронавируса в Чехии с понедельника запрещены посещения в больницах, начались выборочные проверки самочувствия водителей и пассажиров автомашин на границах, сообщил на пресс-конференции после заседания Совбеза республики премьер Андрей Бабиш.
"С сегодняшнего дня запрещены посещения в больницах, чтобы исключить возможность заражения находящихся там пациентов, зачастую лиц пожилого возраста, самой ранимой категории больных. Это распоряжение не касается детских отделений и роддомов", - сказал Бабиш.
Премьер также сообщил, что на утро понедельника в Чехии зарегистрированы 32 случая заболеваний COVID-19. Первые из заболевших были госпитализированы 1 марта. Все больные, как сказал Бабиш со ссылкой на минздрав, чувствуют себя нормально.
По словам премьера, с понедельника на 10 участках границ республики сотрудники пограничной полиции, таможенники и пожарные проводят выборочные проверки самочувствия водителей с учетом возвращения после отпуска в Италии нескольких тысяч граждан Чехии.
"В случае, если у водителя или пассажиров автомобиля обнаружена температура свыше 38 градусов, после консультации с врачами эти лица направляются в домашний карантин или для осмотра в больницу. Что касается иностранцев, то им будет предложено вернуться на родину или в отношении них будут предприняты те же меры, которые предпринимаются в отношении чешских граждан", - сказал премьер.
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