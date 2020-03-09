В Чехии из-за коронавируса запретили посещать больницы

"В случае, если у водителя или пассажиров автомобиля обнаружена температура свыше 38 градусов, после консультации с врачами эти лица направляются в домашний карантин или для осмотра в больницу. Что касается иностранцев, то им будет предложено вернуться на родину или в отношении них будут предприняты те же меры, которые предпринимаются в отношении чешских граждан", - сказал премьер.