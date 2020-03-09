Источник: главу отдела наркоконтроля УМВД по НАО обнаружили мертвым

"Тело обнаружено в утренние часы в воскресенье в собственной квартире. Совершен суицид, проводится проверка. УМВД России по Ненецкому округу приносит свои соболезнования и решает вопрос по организации похорон", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД, не уточнив личность погибшего.