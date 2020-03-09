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2020-03-09T14:38+0300
https://ria.ru/20200309/1568340503.html
Источник: главу отдела наркоконтроля УМВД по НАО обнаружили мертвым
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

Источник: главу отдела наркоконтроля УМВД по НАО обнаружили мертвым

13:05 09.03.2020 (обновлено: 14:38 09.03.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МУРМАНСК, 9 мар — РИА Новости. Следователи в Ненецком автономном округе проводят проверку по факту обнаружения по месту жительства тела мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК. По данным источника в экстренных службах, погибший являлся начальником отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков по НАО.

"Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины по месту жительства", — сообщил собеседник агентства в СУ СК.

Евгений Колосов
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Как сообщил знакомый с ситуацией источник РИА Новости, речь идет о суициде, а тело принадлежит начальнику отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков.

"Тело обнаружено в утренние часы в воскресенье в собственной квартире. Совершен суицид, проводится проверка. УМВД России по Ненецкому округу приносит свои соболезнования и решает вопрос по организации похорон", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД, не уточнив личность погибшего.

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Ненецкий автономный округПроисшествия
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