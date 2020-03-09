Источник: главу отдела наркоконтроля УМВД по НАО обнаружили мертвым

МУРМАНСК, 9 мар — РИА Новости. Следователи в Ненецком автономном округе проводят проверку по факту обнаружения по месту жительства тела мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК. По данным источника в экстренных службах, погибший являлся начальником отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков по НАО.
"Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины по месту жительства", — сообщил собеседник агентства в СУ СК.
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Как сообщил знакомый с ситуацией источник РИА Новости, речь идет о суициде, а тело принадлежит начальнику отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков.
"Тело обнаружено в утренние часы в воскресенье в собственной квартире. Совершен суицид, проводится проверка. УМВД России по Ненецкому округу приносит свои соболезнования и решает вопрос по организации похорон", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД, не уточнив личность погибшего.