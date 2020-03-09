Судебное слушание по MH17 прервали из-за технических неполадок

АМСТЕРДАМ, 9 мар — РИА Новости. Судебное слушание по делу о крушении рейса MH17, которое проходит в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом в Нидерландах, прервали через полчаса после начала из-за технических неполадок, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание началось в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Председатель суда Хендрик Стинхейс начал зачитывать вступительное слово, объясняя, как будут проходить слушания на начальной фазе, рассказывая об обвиняемых и о защите. В связи с этим он подтвердил, что на суде присутствует группа из двух голландских адвокатов и российского адвоката Елены Кутьиной, которые представляют интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
Он напомнил, что комплекс Схипхол зарезервирован на несколько временных периодов в этом и следующем году: с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля 2021 года до 26 марта. Председатель суда не исключил при этом, что для рассмотрения дела может понадобиться больше времени, чем предполагалось.
Через полчаса после выступления Стинхейс объявил о перерыве из-за технических неполадок. В это же время перестал работать официальный сайт, посвященный процессу.
После 30-минутного перерыва заседание и его трансляция на сайте суда возобновились.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
Российский МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.