Судебное слушание по MH17 прервали из-за технических неполадок

АМСТЕРДАМ, 9 мар — РИА Новости. Судебное слушание по Судебное слушание по делу о крушении рейса MH17 , которое проходит в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом в Нидерландах , прервали через полчаса после начала из-за технических неполадок, передает корреспондент РИА Новости.

Заседание началось в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Председатель суда Хендрик Стинхейс начал зачитывать вступительное слово, объясняя, как будут проходить слушания на начальной фазе, рассказывая об обвиняемых и о защите. В связи с этим он подтвердил, что на суде присутствует группа из двух голландских адвокатов и российского адвоката Елены Кутьиной, которые представляют интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

Он напомнил, что комплекс Схипхол зарезервирован на несколько временных периодов в этом и следующем году: с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля 2021 года до 26 марта. Председатель суда не исключил при этом, что для рассмотрения дела может понадобиться больше времени, чем предполагалось.

Через полчаса после выступления Стинхейс объявил о перерыве из-за технических неполадок. В это же время перестал работать официальный сайт, посвященный процессу.

После 30-минутного перерыва заседание и его трансляция на сайте суда возобновились.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.