Аналитики оценили падение цен на нефть и обвал курса рубля

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Эксперты разделились во мнениях относительно последствий обвала нефтяного рынка и падения рубля.

Цены на нефть упали после того, как участники ОПЕК+ 6 марта не договорились ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Майский фьючерс марки Brent снизился на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель, а апрельский фьючерс WTI упал на 31,35%, до 28,33 доллара. Это спровоцировало падение курса рубля. Доллар, по данным на утро воскресенья, торгуется по 74 рубля, евро — по 85 рублей.

"Локальная ценовая война"

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в беседе с " 360 " заявил, что "мы сейчас находимся в ситуации локальной ценовой войны". По его мнению, она продлится недолго. Цена на нефть, а также рубль, как считает эксперт, вряд ли долго продержатся на таких уровнях. Кризис, по мнению Адамидова, продлится до 18 марта, до встречи России с участниками ОПЕК+, после этого рынок вернется к стабильному состоянию. Он отметил, что если кризис завершится за одну или две недели, то ничего страшного не случится.

"Падение продолжится"

Заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Колганов пояснил радиостанции " Говорит Москва ", что в ситуациях, когда обыватель пытается использовать колебание курсов, он оказывается в проигрыше.

"Я боюсь, что падение продолжится и это негативно скажется на котировках не только цены нефти, но и акций нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний и на курсе рубля тоже", — отметил Колганов.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов рассказал РИА Новости, что ниже 30 долларов США за баррель нефть стоить не может.

"Хотя спекулятивно на несколько сессий мы при абсолютно негативном сценарии можем увидеть вплоть до 17 долларов. Но пока возврат цены нефти ожидается в интервал 40-50 долларов за баррель", — заявил эксперт.

Покупать ли валюту?

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT посоветовал ничего не делать в период, когда начинается паника. Он отметил, что покупать и продавать валюту нужно во время спокойной ситуации на рынке. Митрахович также подчеркнул, что неплохо иметь валюту, так как это "защищает от девальвации". Подобная ситуация на нефтяном рынке, по мнению эксперта, сложилась из-за того, что у спекулянтов началась паническая реакция на заявление ОПЕК+ о том, что с апреля "не будет никаких дополнительных обязательств и старые тоже отменяются". По мнению спекулянтов, как пояснил Митрахович, рынок будет затоварен, поэтому "нужно гнать цены вниз". Самое важное в этой ситуации, как считает эксперт, — то, насколько затяжным будет падение цены на нефть и как на это отреагирует Россия.

Заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев в беседе с РИА Новости призвал не ориентироваться на курс и не бежать покупать доллары.

"Очевидно, что это спекулятивный курс. Я думаю, что ни курс, ни нефть, они долго так не простоят", — пояснил он.

"Проблем для населения не будет"