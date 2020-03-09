МЭА не стало менять прогноз предложения нефти не входящих в ОПЕК стран

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) практически не изменило свой прогноз предложения нефти в мире от стран, не входящих в ОПЕК , по итогам 2020 года, ожидая роста этого показателя на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 67,1 миллиона, об этом говорится в мартовском докладе агентства.

В прошлом докладе МЭА полагало, что этот показатель достигнет чуть более 2 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, как и ожидалось в феврале, в 2020 году предложение нефти от стран вне ОПЕК достигнет уровня 67,1 миллиона баррелей в сутки.

При этом в феврале предложение нефти в мире упало на 580 тысяч баррелей в сутки из-за сокращения её производства в Ливии до минимума. "При уровне в 100 миллионов баррелей в сутки (в феврале - ред.) предложение практически не изменилось в годовом выражении, а рост показателя со стороны стран вне ОПЕК на 2,4 миллиона баррелей в сутки компенсировал его снижение со стороны стран ОПЕК", - оценивает МЭА.

В то же время агентство отмечает, что после заседания представителей стран ОПЕК+ в пятницу, на котором альянсу не удалось договориться о новом сокращении добычи нефти, на рынке присутствует крайняя неопределенность, как в контексте спроса, так и предложения.

Соглашение стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) об ограничении добычи нефти действует с начала 2017 года и в настоящий момент предполагает её сокращение на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года вплоть до конца текущего марта.