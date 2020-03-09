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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T13:51+0300
https://ria.ru/20200309/1568340314.html
МЭА не стало менять прогноз предложения нефти не входящих в ОПЕК стран
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РИА Новости

МЭА не стало менять прогноз предложения нефти не входящих в ОПЕК стран

12:59 09.03.2020 (обновлено: 13:51 09.03.2020)
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) практически не изменило свой прогноз предложения нефти в мире от стран, не входящих в ОПЕК, по итогам 2020 года, ожидая роста этого показателя на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 67,1 миллиона, об этом говорится в мартовском докладе агентства.
В прошлом докладе МЭА полагало, что этот показатель достигнет чуть более 2 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, как и ожидалось в феврале, в 2020 году предложение нефти от стран вне ОПЕК достигнет уровня 67,1 миллиона баррелей в сутки.
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При этом в феврале предложение нефти в мире упало на 580 тысяч баррелей в сутки из-за сокращения её производства в Ливии до минимума. "При уровне в 100 миллионов баррелей в сутки (в феврале - ред.) предложение практически не изменилось в годовом выражении, а рост показателя со стороны стран вне ОПЕК на 2,4 миллиона баррелей в сутки компенсировал его снижение со стороны стран ОПЕК", - оценивает МЭА.
В то же время агентство отмечает, что после заседания представителей стран ОПЕК+ в пятницу, на котором альянсу не удалось договориться о новом сокращении добычи нефти, на рынке присутствует крайняя неопределенность, как в контексте спроса, так и предложения.
Соглашение стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) об ограничении добычи нефти действует с начала 2017 года и в настоящий момент предполагает её сокращение на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года вплоть до конца текущего марта.
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При этом представители участников ОПЕК+ в пятницу не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей, ни о продлении срока их действия после марта. Так, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти из-за влияния на рынок коронавируса. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСаудовская АравияЛивияЦены на нефтьОПЕКМеждународное энергетическое агентствоЭкономика
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