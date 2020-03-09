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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:55+0300
https://ria.ru/20200309/1568340275.html
Эксперт допустил локальный ажиотаж вокруг товаров из-за падения рубля
https://cdn24.img.ria.ru/images/151002/60/1510026020_0:158:3000:1846_1036x0_80_0_0_648279a0f8bde60879f26c3596c9334f.jpg
РИА Новости

Эксперт допустил локальный ажиотаж вокруг товаров из-за падения рубля

12:55 09.03.2020
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© Depositphotos / olenka-2008В магазине бытовой техники
В магазине бытовой техники
© Depositphotos / olenka-2008
В магазине бытовой техники. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Локальный ажиотаж россиян в отношении покупки товаров возможен, однако повторения ситуации 2015 года, когда граждане массово скупали технику, не будет, считает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года), WTI - до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы основных мировых валют к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном рынке: доллар дороже 75 рублей, евро - выше 86 рублей.
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"Если часть населения будет подвержена паническим настроениям, то локальный ажиотаж можно будет наблюдать. Но, на мой взгляд, он не будет похож на то, что было в 2014-2015 году. Во-первых, импортной продукции в России стало меньше, а значит, и волатильность цен будет ниже", - сказал Федяков РИА Новости.
"Во-вторых, все-таки два раза в одну реку не входят. Эта история была, определенная прививка у населения сделана: многие понимают, что нет смысла покупать по три телевизора, ни к чему это. Так что второй раз этого не будет", - добавил он.
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Эксперт указал, что рост курсов валют может повлиять на стоимость товаров в России, однако с начала 2015 года - за время активного импортозамещения - объем импортной продукции на российском рынке значительно снизился. "Это касается как продовольствия - по разным оценкам, импортных продуктов у нас сейчас 5-10%, - так и непродовольственного сегмента", - отметил собеседник агентства.
"В первую очередь, надо обратить внимание не на валюту, а на нефть. Это ключевая история: нам не так страшен курс валют, как поступления от продажи нефти - существенная часть доходов бюджета формируется нефтяными доходами. Если низкие цены на нефть продержатся долгое время - будет непросто. Хотя, драматизировать тоже не стоит, все-таки за время действия бюджетного правила в национальных фондах скопились достаточные запасы. Некую волатильность эта подушка безопасности сможет сдержать", - сказал Федяков.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияBrentЭкономика
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