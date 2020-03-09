Эксперт допустил локальный ажиотаж вокруг товаров из-за падения рубля

"Если часть населения будет подвержена паническим настроениям, то локальный ажиотаж можно будет наблюдать. Но, на мой взгляд, он не будет похож на то, что было в 2014-2015 году. Во-первых, импортной продукции в России стало меньше, а значит, и волатильность цен будет ниже", - сказал Федяков РИА Новости.