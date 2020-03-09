МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире из-за коронавируса

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило свой прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2020 года из-за ситуации с коронавирусом и теперь ожидает в базовом сценарии снижения показателя на 90 тысяч баррелей в сутки, а в пессимистичном - на 730 тысяч, таким образом, падение спроса случится впервые с 2009 года, при этом в первом квартале МЭА оценивает падение спроса на 2,5 миллиона баррелей в сутки, но ждет его возвращения к близким к нормальным уровням во втором полугодии, об этом говорится в мартовском докладе агентства.

"Covid-19 (коронавирус) распространился за пределы Китая, и наш базовый прогноз по спросу на нефть в 2020 году был понижен на 1,1 миллиона баррелей в сутки. Впервые с 2009 года ожидается падение спроса в годовом выражении - на 90 тысяч баррелей в сутки", - указывают эксперты МЭА. При этом в данном случае агентство ожидает возвращение спроса к близким к нормальным уровням во втором полугодии.

В случае же реализации пессимистичного сценария, предполагающего гораздо более медленное восстановление стран Азии и Европы от последствий коронавируса, спрос на нефть может упасть на 730 тысяч баррелей в сутки, считает МЭА. Для сравнения, в базовом сценарии агентства Китай к концу первого квартала контролирует ситуацию с вирусом, а предпринятые в других странах меры позволяют не ожидать значительного влияния коронавируса на спрос на нефть.

МЭА подготовило и позитивный сценарий, при котором все еще ожидается рост спроса на нефть в 2020 году - на 480 тысяч баррелей в сутки, если ситуация во всех "зараженных" странах будет быстро взята под контроль. "В этом случае правительствам не нужно будет предпринимать жестких мер сдерживания, а использование транспорта останется близким к норме", - поясняет агентство.