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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T14:33+0300
https://ria.ru/20200309/1568340070.html
МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире из-за коронавируса
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РИА Новости

МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире из-за коронавируса

12:47 09.03.2020 (обновлено: 14:33 09.03.2020)
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© AP Photo / Kin CheungМужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг
© AP Photo / Kin Cheung
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило свой прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2020 года из-за ситуации с коронавирусом и теперь ожидает в базовом сценарии снижения показателя на 90 тысяч баррелей в сутки, а в пессимистичном - на 730 тысяч, таким образом, падение спроса случится впервые с 2009 года, при этом в первом квартале МЭА оценивает падение спроса на 2,5 миллиона баррелей в сутки, но ждет его возвращения к близким к нормальным уровням во втором полугодии, об этом говорится в мартовском докладе агентства.
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"Covid-19 (коронавирус) распространился за пределы Китая, и наш базовый прогноз по спросу на нефть в 2020 году был понижен на 1,1 миллиона баррелей в сутки. Впервые с 2009 года ожидается падение спроса в годовом выражении - на 90 тысяч баррелей в сутки", - указывают эксперты МЭА. При этом в данном случае агентство ожидает возвращение спроса к близким к нормальным уровням во втором полугодии.
В случае же реализации пессимистичного сценария, предполагающего гораздо более медленное восстановление стран Азии и Европы от последствий коронавируса, спрос на нефть может упасть на 730 тысяч баррелей в сутки, считает МЭА. Для сравнения, в базовом сценарии агентства Китай к концу первого квартала контролирует ситуацию с вирусом, а предпринятые в других странах меры позволяют не ожидать значительного влияния коронавируса на спрос на нефть.
МЭА подготовило и позитивный сценарий, при котором все еще ожидается рост спроса на нефть в 2020 году - на 480 тысяч баррелей в сутки, если ситуация во всех "зараженных" странах будет быстро взята под контроль. "В этом случае правительствам не нужно будет предпринимать жестких мер сдерживания, а использование транспорта останется близким к норме", - поясняет агентство.
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Что касается нынешних показателей, то по оценкам МЭА, спрос на нефть в мире в первом квартале упал на 2,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. "В этот объем входит снижение показателя в феврале на 4,2 миллиона баррелей в сутки год к году, из которых 3,6 миллиона баррелей в сутки пришлись на Китай", - уточняется в докладе.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЦены на нефтьМеждународное энергетическое агентствоЭкономика
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