Хафтар с официальным визитом прибыл в Париж

БЕНГАЗИ, 9 мар – РИА Новости. Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в Париж с официальным визитом, сообщил РИА Новости ливийский военный источник.
"Это правда", - заявил источник в ответ на вопрос о сообщениях о прибытии Хафтара в Париж.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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