В Тверской области в реке нашли тело пропавшей девочки

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Тело девочки, пропавшей 8 марта в Тверской области, нашли в местной речке, сообщает СК России на своей странице в WhatsApp.
"В рамках возбужденного следственными органами СК России по Тверской области уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней девочки обнаружено ее тело", — говорится в сообщении.
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Как сообщалось, вечером 8 марта в следственный отдел поступило сообщение о том, что в этот день девочка 2013 года рождения, проживающая в селе Чамерово Весьегонского района, пошла гулять на улицу рядом со своим домом и пропала.
В понедельник в ходе предварительного следствия по делу при проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка нашли сотрудники МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории села Чамерово.
Устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия, в которых она проживала.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.