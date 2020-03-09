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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:36+0300
https://ria.ru/20200309/1568339544.html
Фондовые биржи АТР закрылись падением после обвала цен на нефть
https://cdn22.img.ria.ru/images/147313/24/1473132407_0:299:4079:2593_1036x0_80_0_0_f0c7478173c2977b80872912bcaeb7dc.jpg
РИА Новости

Фондовые биржи АТР закрылись падением после обвала цен на нефть

12:35 09.03.2020 (обновлено: 12:36 09.03.2020)
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© AFP 2020 / Toru YamanakaФондовая биржа
Фондовая биржа
© AFP 2020 / Toru Yamanaka
Фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись падением на 3-7% после обвала цен на нефть более чем на 30%, при том что ещё не ушли опасения, связанные с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов и комментарии.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 3,01%, до 2943,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,79%, до 1842,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 4,23%, до 25040,46 пункта. Японский индекс Nikkei 225 обвалился на 5,07%, до 19698,76 пункта, южнокорейский KOSPI - на 4,19%, до 1954,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 7,33%, до 5760,6 пункта.
Мужчина в здании фондовой биржи
12:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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На мировых финансовых рынках наблюдаются массовые распродажи после того, как нефтяные котировки в понедельник обвалились более чем на 30%. Страны ОПЕК+ в пятницу не смогли договориться ни об изменении параметров существующего соглашения, ни о его продлении после марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу.
Баррель Brent сейчас торгуется около 36,2 доллара за баррель (ранее в понедельник падал до 31,38 доллара, минимума за четыре года), WTI - у 32,55 доллара (опускался до 27,9 доллара, также минимума за четыре года).

"Такая ситуация может иметь более сильные последствия для мировой экономики, чем торговая война между Китаем и США, потому что нефть затрагивает очень много вещей в мировой экономике", - сказал агентству Франс Пресс аналитик Eurasia Group Рохитеш Дхаван (Rohitesh Dhawan).

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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЦены на нефтьNikkeiОПЕКШанхайская фондовая биржаСаудовская АравияBrentЭкономика
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