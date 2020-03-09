Фондовые биржи АТР закрылись падением после обвала цен на нефть

На мировых финансовых рынках наблюдаются массовые распродажи после того, как нефтяные котировки в понедельник обвалились более чем на 30%. Страны ОПЕК+ в пятницу не смогли договориться ни об изменении параметров существующего соглашения, ни о его продлении после марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу.