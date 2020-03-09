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2020-03-09T12:28+0300
https://ria.ru/20200309/1568339354.html
В Пакистане более 20 человек погибли при падении автобуса в реку
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РИА Новости

В Пакистане более 20 человек погибли при падении автобуса в реку

12:28 09.03.2020
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© AFP 2020 / A MajeedАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
Автомобиль скорой помощи в Пакистане
© AFP 2020 / A Majeed
Автомобиль скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мар - РИА Новости. Двадцать один человек погиб и четверо получили ранения в понедельник после падения пассажирского автобуса в реку Инд в Пакистане, передает издание Dawn.
Автобус следовал из Равалпинди в высокогорный пакистанский город Скарду.
По данным представителя правительства провинции Гилгит-Балтистан Файзуллы Фарака, среди погибших двое детей. Он также сообщил, что из реки извлечены девять тел.
Кареты скорой помощи в Индии
26 февраля, 11:37
В Индии более 20 человек погибли при падении автобуса в реку
Двое пострадавших доставлены вертолетами армии Пакистана в госпиталь.
Фарак добавил, что главный министр Гилгит-Балтистана Хафиз Хафиз ур Реман отдал распоряжение провести расследование инцидента.
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