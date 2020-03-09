В Пакистане более 20 человек погибли при падении автобуса в реку

Автобус следовал из Равалпинди в высокогорный пакистанский город Скарду.
По данным представителя правительства провинции Гилгит-Балтистан Файзуллы Фарака, среди погибших двое детей. Он также сообщил, что из реки извлечены девять тел.
26 февраля, 11:37В Индии более 20 человек погибли при падении автобуса в реку
Двое пострадавших доставлены вертолетами армии Пакистана в госпиталь.
Фарак добавил, что главный министр Гилгит-Балтистана Хафиз Хафиз ур Реман отдал распоряжение провести расследование инцидента.