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https://ria.ru/20200309/1568339291.html
В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17
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РИА Новости

В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17

12:25 09.03.2020 (обновлено: 14:06 09.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНачало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
АМСТЕРДАМ, 9 мар - РИА Новости. В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины пассажирского Boeing Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание началось в 10.00 по местному времени (12.00 мск). На мероприятие аккредитовались более 400 журналистов из разных стран.
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В судебном процессе значатся четыре фигуранта, которым Национальная прокуратура Нидерландов ранее предъявила обвинения – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова защищает группа из двух голландских и российского адвокатов. Никто из подозреваемых не будет присутствовать на суде.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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РоссияMH17. РасследованиеДонбассНидерландыВ мире
Популярные комментарии
Да лучше бы сразу и закончили. "Вердикт" ведь уже готов. США&Co уже доходчиво объяснили судьям и миру :) кто виноват. И не дай бог судьям искать правду...
9 марта, 13:40
aalnoor1953
1200101
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