В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

"К сожалению, несколько человек отравились спиртом, к настоящему моменту семеро скончались. Эти люди, поддавшись информации из интернет-пространства, считая, что это поможет противодействовать коронавирусу как лекарство, потребляли метанол", - сообщил представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.