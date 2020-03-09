В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

ТЕГЕРАН, 9 мар – РИА Новости. Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
По его данным, инцидент произошел в провинции Альборз.
"К сожалению, несколько человек отравились спиртом, к настоящему моменту семеро скончались. Эти люди, поддавшись информации из интернет-пространства, считая, что это поможет противодействовать коронавирусу как лекарство, потребляли метанол", - сообщил представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.
На данный момент с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, в Иране зафиксировано 6566 случаев заражения, при этом 2134 человека выздоровели, 194 погибли.
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