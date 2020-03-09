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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:36+0300
https://ria.ru/20200309/1568339205.html
Итальянский фондовый индекс обвалился более чем на 11%
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/84/1507358483_0:520:5000:3333_1036x0_80_0_0_d9e82ac01a0980017d259c4780e8dcdf.jpg
РИА Новости

Итальянский фондовый индекс обвалился более чем на 11%

12:22 09.03.2020 (обновлено: 12:36 09.03.2020)
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© AP Photo / Richard DrewФондовая биржа
Фондовая биржа
© AP Photo / Richard Drew
Фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Спад на итальянской фондовой бирже ускорился и превысил 11% вслед за распродажами на других ключевых европейских рынках, к которым в Италии добавляется карантин из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.54 мск итальянский FTSE MIB падал на 11,15% - до 18480,62 пункта. При этом на самом открытии торгов падение индекса составляло немногим более 2%.
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Фондовые рынки Великобритании, Германии и Франции теряют 6-7% после падения, достигавшего 9% в первые минуты торгов. К опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
В Италии к этому добавляются очень неприятные цифры по заболевшим коронавирусом и жесткие меры властей в связи с этим.
В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Въезд и выезд, также перемещения внутри новой зоны разрешены только при необходимости, как то по работе или по состоянию здоровья. Ограничения коснулись свыше 16 миллионов граждан. Власти южных регионов ввели 14-дневный карантин для всех, кто приехал из обозначенной правительством зоны. Несмотря на ограничительные меры, железнодорожное сообщение между затронутыми регионами и остальной территорией Италии работает в полном объеме в обе стороны.
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