Итальянский фондовый индекс обвалился более чем на 11%

В Италии к этому добавляются очень неприятные цифры по заболевшим коронавирусом и жесткие меры властей в связи с этим.

В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Въезд и выезд, также перемещения внутри новой зоны разрешены только при необходимости, как то по работе или по состоянию здоровья. Ограничения коснулись свыше 16 миллионов граждан. Власти южных регионов ввели 14-дневный карантин для всех, кто приехал из обозначенной правительством зоны. Несмотря на ограничительные меры, железнодорожное сообщение между затронутыми регионами и остальной территорией Италии работает в полном объеме в обе стороны.